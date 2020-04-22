2020-04-22T13:29:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Врачи рассказали, какие пациенты с коронавирусом могут лечиться амбулаторно, а кого обязательно заберут в больницу

Пожилого пациента или того, у кого есть хронические заболевания, должны забрать в больницу
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Врачи рассказали, какие пациенты с коронавирусом могут лечиться амбулаторно, а кого обязательно заберут в больницуВрачи рассказали, какие пациенты с коронавирусом могут лечиться амбулаторно, а кого обязательно заберут в больницуФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- По каким критериям врач определяет, что пациент с коронавирусом может лечиться амбулаторно? - поинтересовались у медиков во время прямого эфира.

- Если это пожилой человек или пациент, у которого имеются серьезные фоновые заболевания или клиническая картина протекает с высокой интоксикацией - конечно, такого человека лечиться амбулаторно мы не оставим, - рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов.

И привел пример, кого могут лечить амбулаторно.

- Если это пациент, у которого малая клиническая симптоматика, человек молодой. Если у него в период наблюдения и лечения заболевание не прогрессирует, такого пациента мы отправляем на амбулаторное наблюдение и лечение, - уточнил Карпов.

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