2020-04-22T14:07:29+03:00
Общество
КП Беларусь

«Чай с малиной не поможет!» Главный инфекционист Минздрава рассказал, в каком случае обязательно идти к врачу

Медик советует созвониться с врачом, спросить совета или консультации
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Врач советует быть внимательными к состоянию и не затягивать, если есть симптомыВрач советует быть внимательными к состоянию и не затягивать, если есть симптомыФото: Павел МАРТИНЧИК
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На какие симптомы стоит особенно обращать внимание тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, рассказал главный инфекционный врач Минздрава Игорь Карпов.

- Самый частый симптом, который бывает у 90% при этой инфекции, - это повышенная температура. Если подскочила температура и появились катаральные явления любой выраженности, необходимо обратиться за медицинской помощью, - сказал Игорь Карпов. - Врач оценит тяжесть заболевания, даже если поначалу она незначительная. Также проанализирует возраст, фон, на котором протекает заболевание. И по совокупности этих признаком будет принято решение о госпитализации.

Важны и другие симптомы, говорит Карпов, - связанные с дыхательными путями.

- Это кашель, затрудненное дыхание и одышка. При этих симптомах необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Ждать не нужно! Чай с малиной никак не поможет, - говорит Карпов. - Можно и созвониться с врачом, спросить совета или консультации - в том числе и на дому.

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