Когда в Беларуси появятся тесты на антитела к коронавирусу?

Пока не решено, будут ли тесты на антитела к коронавирусу платными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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На брифинге 22 апреля представители Минздрава ответили на вопросы о коронаврусе. Первым прозвучал такой вопрос:

- Когда в Беларуси станут доступны тесты на антитела к коронавирусной инфекции? Когда их можно будет сдать, платно или нет, всем желающим?

- К концу апреля тесты на антитела к коронавирусной инфекции поступят в Беларусь, - рассказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан. - После этого будет проведена их оценка и тестирование в организациях здравоохранения, и в последующем будет принято решение о допуске их в организации здравоохранения для тестирования желающих.

По ее словам, решение о том, платно это будет или нет, будет принято позже.

Кстати, двое из четырех участников брифинга сегодня были в защитных масках.

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