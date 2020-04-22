2020-04-22T13:54:27+03:00
Политика
КП Беларусь

«Для формирования человеческого капитала». Получение гражданства Беларуси хотят упростить

А его лишение - усложнить
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Поправки планируется рассмотреть на весенней сессии Палаты представителей.Поправки планируется рассмотреть на весенней сессии Палаты представителей.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

Льготные условия получения гражданства могут предоставить иностранцам, которые получают профессиональное образование в Беларуси. Об этом рассказала БелТА член Палаты представителей Мария Василевич.

Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Для них срок необходимого непрерывного проживания в Беларуси сократится на два года - с семи до пяти лет.

Правила упростят и для тех, кто получил у нас высшее образование и работает в стране не менее трех лет. То же самое - для иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет и имеют детей - граждан Беларуси.

- Эти новшества направлены на то, чтобы повысить привлекательность системы образования, привлечь новых студентов для дальнейшего формирования человеческого капитала, - говорит Василевич.

Кроме того, восстановление белорусского гражданства тоже упростится для 18-летних людей, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь. Лишать гражданства будут участников террористической или экстремистской деятельности, которые причинили «тяжкий вред интересам Беларуси». Но только тех, кто приобрел гражданство не по рождению.

Авторы законопроекта еще предлагают не лишать гражданства не только обвиняемых, но и подозреваемых по уголовным делам. Предполагается, что это исключит отказ в гражданстве для того, чтобы избежать наказания.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Специалист Минздрава рассказала, как тренировать легкие и когда спорт не принесет пользу
«Самый большой штраф был - 1215 рублей». За сутки милиция нашла больше 500 нарушителей самоизоляции
МВД: В местах лишения свободы нет заболевших коронавирусом
В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот
Диетолог о том, как не заедать стресс: «Важно помнить, что карантин закончится, а бока останутся»
Не только имбирь и лимоны. Диетолог разъяснила, что помогает бороться с инфекцией
Диетолог рассказала, помогает ли спиртное и ударные дозы витаминов C и D при коронавирусе
«Раз в неделю родители приносят на проверку тетради с заданиями школьников. Это безопасно для учителя?»
Минздрав просит остаться дома на большие выходные и отложить поездки на кладбища
Можно ли выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме?
Диетолог рассказала, какие продукты ослабляют иммунитет на самоизоляции
Отдельная комната и посуда: в Минздраве рассказали, как правильно самоизолироваться тем, кто живет не один
Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными