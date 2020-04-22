«Для формирования человеческого капитала». Получение гражданства Беларуси хотят упростить

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Льготные условия получения гражданства могут предоставить иностранцам, которые получают профессиональное образование в Беларуси. Об этом рассказала БелТА член Палаты представителей Мария Василевич.

Упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Для них срок необходимого непрерывного проживания в Беларуси сократится на два года - с семи до пяти лет.

Правила упростят и для тех, кто получил у нас высшее образование и работает в стране не менее трех лет. То же самое - для иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет и имеют детей - граждан Беларуси.

- Эти новшества направлены на то, чтобы повысить привлекательность системы образования, привлечь новых студентов для дальнейшего формирования человеческого капитала, - говорит Василевич.

Кроме того, восстановление белорусского гражданства тоже упростится для 18-летних людей, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь. Лишать гражданства будут участников террористической или экстремистской деятельности, которые причинили «тяжкий вред интересам Беларуси». Но только тех, кто приобрел гражданство не по рождению.

Авторы законопроекта еще предлагают не лишать гражданства не только обвиняемых, но и подозреваемых по уголовным делам. Предполагается, что это исключит отказ в гражданстве для того, чтобы избежать наказания.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.