2020-04-22T14:33:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Диетолог об укреплении иммунитета в сезон ОРВИ: 400 граммов овощей и фруктов, правильное питье и другие советы

80 процентов иммунитета формируется в кишечнике
Захар ПЛАТОНОВ
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Для иммунитета важно есть много фруктов и овощей.Для иммунитета важно есть много фруктов и овощей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Специалисты Министерства здравоохранения Республики Беларусь выступили в рамках онлайн-конференции «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова рассказала, можно ли укрепить иммунитет с помощью питания и диет:

- Важно понимать, что на иммунитет влияет множество факторов, питание - один из них. Если человек будет соблюдать все правила здорового питания, но после этого выйдет покурить, то иммунитет не сильно станет крепче. Тем не менее питанием можно себе помочь. Надо помнить, что иммунитет имеет белковую природу. Необходимо включать в свой рацион белки и животного, и растительного происхождения. В питании должны присутствовать птица, рыба, бобовые, орехи. Но только этим рацион не обеспечивается. ВОЗ и Минздрав рекомендуют включать в рацион достаточно количество овощей и фруктов как источник клетчатки. Надо помнить, что 80 процентов иммунитета формируется в кишечнике, от того, как будут работать наши полезные бактерии в кишечнике, зависит состояние иммунитета. Должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день. Желательно три порции овощей, один-два фрукта в день. Не надо гнаться за экзотикой. Лучше отдавать предпочтение овощам и фруктам, которые произрастают там, где мы живем.

Диетолог рассказала про питье. Он отметила, что количество потребляемой жидкости зависит от возраста, физиологического состояния, наличия или отсутствия заболеваний, условий внешней среды.

- Считается, что надо потреблять в сутки не меньше 25 миллиграммов жидкости на килограмм массы тела. Важно понимать, что наш рацион также содержит жидкость (если не питаться одним печеньем, конечно). До 60 процентов жидкости мы потребляем с супами, овощами и фруктами. Остальное надо восполнять полезным питьем. Что это значит? Во-первых, это питьевая вода: бутилированная или фильтрованная. [Надо выпивать] 4 - 5 стаканов в день, если нет индивидуальных противопоказаний. Также можно использовать чай: зеленый, черный, красный. Если человек привык к кофе, то две - три чашки не будут лишними.

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