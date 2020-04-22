2020-04-22T14:34:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Вырабатываются ли антитела, если человек болеет коронавирусом без симптомов? Отвечает Минздрав

Представители ведомства ответили на вопросы о коронавирусе
Ирина КАЛИНИНА
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На течение заболевания влияет инфицирущая доза - количество вирусов, проникающих в организм.На течение заболевания влияет инфицирущая доза - количество вирусов, проникающих в организм.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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На брифинге 22 апреля прозвучал вопрос о выработке антител к коронавирусу:

- Говорят, что если заболевание протекает без симптомов, то антитела могут не выработаться. Влияет ли течение коронавирусной болезни на то, вырабатываются антитела или нет?

- Течение коронавирусной инфекции на выработку антител влияет в меньшей степени, чем это кажется, - ответил Игорь Александрович Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета. - Огромное значение имеет иммунный статус человека, у которого данное заболевание протекает. Очень часто на течение заболевания влияет еще инфицирующая доза - то есть количество вирусов, которое проникает в организм. И надо сказать, что антитела все-таки вырабатываются практически у всех здоровых людей... У людей со сниженным иммунитетом инфекция протекает по-другому, иногда более интенсивно.

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