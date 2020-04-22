Диетолог рассказала, что поддерживает легкие: жиры очень важны

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 апреля, специалисты Минздрава в ходе стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» дали ряд советов.

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова рассказала, что поддерживает нормальное функционирование легких:

- Жировая составляющая очень интересная. Легкие - жирозависимый орган. Альвеолы внутри выстланы сурфактантом (смесь поверхностно-активных веществ, препятствующих слипанию стенок альвеол при дыхании. - Ред.), на 90 процентов он состоит из жиров. Но это не значит, что сало надо намазывать сливочным маслом и есть. 20 граммов сливочного масла в день вполне достаточно. Также в яйцах содержится чуть больше трех процентов фосфолипидов - это основное вещество сурфактанта. В рационе должны быть разные жиры: животные, растительные. В меню надо включать жирную рыбу, не обязательно семгу и форель, хорошо подходят сельдь и скумбрия, чтобы получить жирные кислоты. Надо помнить, что Омега-3 - противовоспалительные кислоты, важно их получать. Для тех, кто не переносит рыбу, выход есть - это наше родное льняное место. Его также можно употреблять и помогать организму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диетолог об укреплении иммунитета в сезон ОРВИ: 400 граммов овощей и фруктов, правильное питье и другие советы