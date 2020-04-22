2020-04-22T14:36:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Диетолог рассказала, что поддерживает легкие: жиры очень важны

В питание надо включить жирную рыбу или льняное масло
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Чтобы поддерживать иммунитет, надо в рацион включать достаточное количество жиров животного и растительного происхождения.Чтобы поддерживать иммунитет, надо в рацион включать достаточное количество жиров животного и растительного происхождения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 апреля, специалисты Минздрава в ходе стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» дали ряд советов.

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова рассказала, что поддерживает нормальное функционирование легких:

- Жировая составляющая очень интересная. Легкие - жирозависимый орган. Альвеолы внутри выстланы сурфактантом (смесь поверхностно-активных веществ, препятствующих слипанию стенок альвеол при дыхании. - Ред.), на 90 процентов он состоит из жиров. Но это не значит, что сало надо намазывать сливочным маслом и есть. 20 граммов сливочного масла в день вполне достаточно. Также в яйцах содержится чуть больше трех процентов фосфолипидов - это основное вещество сурфактанта. В рационе должны быть разные жиры: животные, растительные. В меню надо включать жирную рыбу, не обязательно семгу и форель, хорошо подходят сельдь и скумбрия, чтобы получить жирные кислоты. Надо помнить, что Омега-3 - противовоспалительные кислоты, важно их получать. Для тех, кто не переносит рыбу, выход есть - это наше родное льняное место. Его также можно употреблять и помогать организму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диетолог об укреплении иммунитета в сезон ОРВИ: 400 граммов овощей и фруктов, правильное питье и другие советы

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Специалист Минздрава рассказала, как тренировать легкие и когда спорт не принесет пользу
«Самый большой штраф был - 1215 рублей». За сутки милиция нашла больше 500 нарушителей самоизоляции
МВД: В местах лишения свободы нет заболевших коронавирусом
В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот
Диетолог о том, как не заедать стресс: «Важно помнить, что карантин закончится, а бока останутся»
Не только имбирь и лимоны. Диетолог разъяснила, что помогает бороться с инфекцией
Диетолог рассказала, помогает ли спиртное и ударные дозы витаминов C и D при коронавирусе
«Раз в неделю родители приносят на проверку тетради с заданиями школьников. Это безопасно для учителя?»
Минздрав просит остаться дома на большие выходные и отложить поездки на кладбища
Можно ли выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме?
Диетолог рассказала, какие продукты ослабляют иммунитет на самоизоляции
Отдельная комната и посуда: в Минздраве рассказали, как правильно самоизолироваться тем, кто живет не один
Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными