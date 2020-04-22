Минздрав: Лекарства от ВИЧ-инфекции не оправдали надежд при лечении от коронавируса

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На брифинге 22 апреля зашла речь о том, какими средствами лечат коронавирусную инфекцию в Беларуси.

- Конечно, мы ориентируемся на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, - рассказал Игорь Александрович Карпов, главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета. - Надо отметить, что лекарственные средства от ВИЧ-инфекции, которые вначале обсуждались как лечение, в настоящее время, увы, не оправдали надежд, которые возлагались на них. Сейчас чаще пишут о хлорохине, о его сочетании с азитромицином - то, что рекомендуется у нас при определенных показаниях. Терапии, которая дается абсолютно всем, направо и налево, сейчас нет.

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