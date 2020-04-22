Диетолог рассказала, какие продукты ослабляют иммунитет на самоизоляции

Сейчас самое время холодильник наполнять нужными и полезными продуктами. И браво тем людям, кто может сократить количество соли в своем рационе

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Сегодня, 22 апреля, команда специалистов Минздрава вещала во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова рассказала, что вредит иммунитету:

- Откажитесь фастфуда. Сейчас как раз подходящий момент наладить свое питание, есть время спланировать свое меню и приготовить. И готовить не из того, что есть в холодильнике [прямо сейчас], а целенаправленно наполнять его тем, из чего нужно приготовить [полезную еду]. Питаемся 3 - 4 раза в день полезными продуктами - это основной прием пищи. Еще могут быть два перекуса - фрукты или молочные продукты. Кроме фастфуда исключаем рафинированные продукты, уменьшаем количество соли (если кто-то может отказаться от соли - браво этим людям). Желательно минимизировать употребление рафинированного сахара.

Также она рассказала, на какие продукты обратить внимание при планировании рациона, и объяснила, почему для легких важны жиры.