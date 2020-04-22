Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными

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Витебский государственный медуниверситет трудоустроил около 100 студентов старших курсов в местные больницы и поликлиники. Все сами захотели работать, говорит проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ Ольга Сыродоева.

- В областную клиническую больницу ушло 36 человек, они работают медбратьями и медсестрами. Некоторые из них трудятся в отделении интенсивной терапии непосредственно с больными коронавирусом. Более 50 человек оформлены на работу в поликлиники, у них смена - 12 часов. Ребята экипированы средствами индивидуальной защиты, - рассказала БелТА Ольга Сыродоева.

Всем студентам будут выплачивать зарплату. Для тех, кто работает с инфицированными пациентами, предусмотрены еще и доплаты.