2020-04-22T14:57:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными

Они получают доплаты наравне с медиками больниц
Алла БЕЛУГА
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Студенты работают на добровольной основе.Студенты работают на добровольной основе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Витебский государственный медуниверситет трудоустроил около 100 студентов старших курсов в местные больницы и поликлиники. Все сами захотели работать, говорит проректор по воспитательной и идеологической работе ВГМУ Ольга Сыродоева.

- В областную клиническую больницу ушло 36 человек, они работают медбратьями и медсестрами. Некоторые из них трудятся в отделении интенсивной терапии непосредственно с больными коронавирусом. Более 50 человек оформлены на работу в поликлиники, у них смена - 12 часов. Ребята экипированы средствами индивидуальной защиты, - рассказала БелТА Ольга Сыродоева.

Всем студентам будут выплачивать зарплату. Для тех, кто работает с инфицированными пациентами, предусмотрены еще и доплаты.

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