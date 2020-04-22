Отдельная комната и посуда: в Минздраве рассказали, как правильно самоизолироваться тем, кто живет не один

Пациентам, у которых коронавирус проходит в легкой форме, разрешено лечиться дома Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медики советуют, как организовать быт, если один из членов семьи болеет коронавирусом

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- Если вы решили самоизолироваться просто для того, чтобы не заболеть, то стоит обеспечить самоизоляцию как минимум на 14 дней. Не следует посещать никакие места массового скопления людей: магазины, кафе, торговые центры, - говорит замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Постарайтесь обеспечить доставку продуктов и предметов первой необходимости, рассчитаться лучше банковской картой, меньше пользоваться наличными деньгами.

Инна Карабан посоветовала ограничить контакты и с теми, с кем живете вместе, особенно с пожилыми.

- Обеспечить расстояние не менее 1,5 метра от других членов семьи, чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, чаще проветривать и проводить влажную уборку, использовать одноразовые носовые платки и выбрасывать их в закрытый контейнер или пакет.

Если вы живете с маленькими детьми или пожилыми родителями, Карабан советует ограничить с ними общение.

- Если позволяет жилплощадь, у каждого должна быть отдельная комната. Во всяком случае - у пожилых родителей, - советует Инна Карабан. - У каждого должна быть отдельная посуда, полотенца.

Все эти меры безопасности касаются и того случая, если один из членов семьи болеет коронавирусом.

- Кроме этого, стоит носить маски, Дотрагиваясь до дверной ручки, больному стоит пользоваться одноразовыми салфетками или перчатками, - перечисляет Карабан. - Если вместе пользуетесь компьютером, его надо обрабатывать. Постоянно проводите влажную уборку.