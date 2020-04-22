2020-04-22T15:01:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Отдельная комната и посуда: в Минздраве рассказали, как правильно самоизолироваться тем, кто живет не один

Медики советуют, как организовать быт, если один из членов семьи болеет коронавирусом
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Пациентам, у которых коронавирус проходит в легкой форме, разрешено лечиться домаПациентам, у которых коронавирус проходит в легкой форме, разрешено лечиться домаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

- Если вы решили самоизолироваться просто для того, чтобы не заболеть, то стоит обеспечить самоизоляцию как минимум на 14 дней. Не следует посещать никакие места массового скопления людей: магазины, кафе, торговые центры, - говорит замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Постарайтесь обеспечить доставку продуктов и предметов первой необходимости, рассчитаться лучше банковской картой, меньше пользоваться наличными деньгами.

Инна Карабан посоветовала ограничить контакты и с теми, с кем живете вместе, особенно с пожилыми.

- Обеспечить расстояние не менее 1,5 метра от других членов семьи, чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, чаще проветривать и проводить влажную уборку, использовать одноразовые носовые платки и выбрасывать их в закрытый контейнер или пакет.

Если вы живете с маленькими детьми или пожилыми родителями, Карабан советует ограничить с ними общение.

- Если позволяет жилплощадь, у каждого должна быть отдельная комната. Во всяком случае - у пожилых родителей, - советует Инна Карабан. - У каждого должна быть отдельная посуда, полотенца.

Все эти меры безопасности касаются и того случая, если один из членов семьи болеет коронавирусом.

- Кроме этого, стоит носить маски, Дотрагиваясь до дверной ручки, больному стоит пользоваться одноразовыми салфетками или перчатками, - перечисляет Карабан. - Если вместе пользуетесь компьютером, его надо обрабатывать. Постоянно проводите влажную уборку.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Специалист Минздрава рассказала, как тренировать легкие и когда спорт не принесет пользу
«Самый большой штраф был - 1215 рублей». За сутки милиция нашла больше 500 нарушителей самоизоляции
МВД: В местах лишения свободы нет заболевших коронавирусом
В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот
Диетолог о том, как не заедать стресс: «Важно помнить, что карантин закончится, а бока останутся»
Не только имбирь и лимоны. Диетолог разъяснила, что помогает бороться с инфекцией
Диетолог рассказала, помогает ли спиртное и ударные дозы витаминов C и D при коронавирусе
«Раз в неделю родители приносят на проверку тетради с заданиями школьников. Это безопасно для учителя?»
Минздрав просит остаться дома на большие выходные и отложить поездки на кладбища
Можно ли выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме?
Диетолог рассказала, какие продукты ослабляют иммунитет на самоизоляции
Отдельная комната и посуда: в Минздраве рассказали, как правильно самоизолироваться тем, кто живет не один
Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными