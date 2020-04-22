2020-04-22T15:02:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Можно ли выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме?

И как обрабатывать квартиру, если один из членов семьи заражен?
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Если у пациента коронавирус, он должен оставаться дома. Снимок носит иллюстративный характерЕсли у пациента коронавирус, он должен оставаться дома. Снимок носит иллюстративный характерФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Человеку, который болеет коронавирусом, нельзя покидать квартиру. Он не должен в течение всей болезни выходить на улицу, потому что человек является источником инфекции для всех окружающих, - сказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

У специалистов поинтересовались, как обрабатывать квартиру, в которой живет человек, зараженный коронавирусом.

- Чем чаще проводится влажная уборка - тем лучше. Вирус оседает на всех поверхностях при кашле и чихании, - говорит Карабан. - Можно использовать любое моющее средство, которое продается в торговом центре. Специальные растворы для уборки дома необязательны. Достаточно и обычного мыльного раствора. Лучше убирать в перчатках - и с профилактической целью, и просто потому, что любое моющее средство отрицательно влияет на кожу.

Протирать стоит и пульты для телевизора, телефоны, компьютеры, клавиатуры и другие гаджеты.

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