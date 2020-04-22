2020-04-22T15:36:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав просит остаться дома на большие выходные и отложить поездки на кладбища

Медики рекомендуют поберечь пожилых родителей
Ирина КАЛИНИНА
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Медики рекомендуют пока не ехать на малую родину.Медики рекомендуют пока не ехать на малую родину.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Каждый год белорусы едут на Радуницу на кладбища, чтобы навестить могилы своих близких. Но в этом году Минздрав рекомендует отложить поездку на более поздний срок. Об этом шла речь на брифинге 22 апреля.

- Большая проблема в том, что люди собрались на выходные к родителям, - рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан. - Человек не знает, инфицирован он или нет. Вместе с тем собираемся ехать к своим пожилым родителям... Поэтому в очередной раз Минздрав призывает людей на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища для того, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих людей. Еще раз, пожалуйста, мы просим обратить на это особое внимание. Потому что кладбища есть всегда, и они останутся, и всегда вы найдете время для того, чтобы их посетить. И обязательно ограничьте свои контакты с вашими пожилыми родителями.

Инна Карабан подчеркнула, что это нужно для того, чтобы через неделю - другую не получить рост заболеваемости.

Напомним, Радуница в этом году отмечается во вторник, 28 апреля. Понедельник, 27 апреля, в нашей стране тоже официальный выходной.

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