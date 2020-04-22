Диетолог рассказала, помогает ли спиртное и ударные дозы витаминов C и D при коронавирусе

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Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» рассказала про влияние спиртного на организм. Ведь было заявление, что крепкие напитки убивают вирусы.

- Надо понимать, что это (спиртное. - Ред.) дополнительная интоксикация организма. И снижение самоконтроля, - сказала Екатерина Протасова. Она также отметила, что нет доказательной базы, что водка или вино оказывают этиотропное действие на коронавирус.

Был вопрос и про усиленный прием витамин С для профилактики вирусный заболеваний, мол, это очень помогает. Диетолог ответила, что есть разные исследования. В том числе те, которые опровергают это. В 2000-х годах было модно говорить об ударном приеме витамина С на основании теории доктора Полина.

- Сейчас некоторые исследования говорят, что витамин С в больших дозах может навредить. Всем поголовно рекомендовать усиленный прием нельзя. На время эпидемии, если нет дефицита витамина С и человек питается правильно, то я не рекомендовала бы усиленный прием. Потому что это может создать дополнительный стресс, - рассказала Екатерина Протасова.

Она отметила, что прием витамина С с другими антиоксидантами (витамины А и Е) хорош, но в терапевтических и профилактических дозах, но не в ударных.

Ее спросили, есть ли резон добавлять витамин С в виде порошка в воду.

- Нужно смотреть за тем, чтобы не превысить допустимый уровень. Для взрослого человека - 70 - 100 миллиграммов в сутки. Можно увечились эту дозу в 10 раз. Это еще не навредит. Все, что выше, - это уже спорно. И важно учитывать, что витамин С под воздействием света и температуры разрушается.

Также у нее спросили про витамин D.

- Терапевтическая доза витамина D от 400 МЕ для детей и до 800 МЕ для взрослых, пожилых. Наше население в своем большинстве страдает недостаточностью витамина D (у нас не так много солнца). Если есть дефицит этого витамина (это легко выяснить лабораторно), то назначается терапевтическая доза. Если нет, то достаточно профилактической дозы, чтобы витамин проявил свое многофакторное действие.

Диетолог резюмировала:

- Витамины, я считаю, надо принимать по показаниям. Если человек заболел, есть дополнительный расход витаминов, физические нагрузки, то можно принять в профилактических дозах, но не в ударных.