2020-04-22T15:44:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Не только имбирь и лимоны. Диетолог разъяснила, что помогает бороться с инфекцией

Лидер по содержанию витамина C отнюдь не лимон
Владимир КРИУЛИН
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В какой-то момент люди стали массово покупать лимоны.В какой-то момент люди стали массово покупать лимоны.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Диетолога спросили, помогают ли имбирь и лимоны облегчить течение коронавируса и можно ли их заменить более дешевыми аналогами.

- В ситуации с имбирем и лимонами (здесь можно и про чеснок сказать), я считаю, маркетинговая спекуляция. Это и так усиливает панику. Нет ни одного достоверного исследования, которое подтверждает, что активное вещество имбиря и витамин С, содержащийся в лимонах, кого-то конкретно вылечили от коронавируса, - сказала внештатный диетолог Министерства здравоохранения Екатерина Протасова.

Она отметила, что в магазинах можно купить черную смородину в замороженном виде.

- Витамин С в ней сохранен в полном объеме. Черная смородина может составить конкуренцию лимонам. Она даже лидер по содержанию витамина С. В чесноке и луке тоже есть полезные вещества. Но это не специфические средства профилактики. Сюда же можно включить куркуму, мед, квашеную капусту, брокколи, болгарский перец. Это все неспецифические вещества, которые помогают бороться с инфекцией (не только с коронавирусной - с любой), в некоторой мере это может помочь предотвратить развитие осложнений. Но нельзя говорить, что в этом помогают только имбирь и лимоны.

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