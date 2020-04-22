Диетолог о том, как не заедать стресс: «Важно помнить, что карантин закончится, а бока останутся»

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Во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19» прозвучал вопрос: «Нахожусь на самоизоляции и постоянно заедаю стресс. Боюсь, что наберу вес. Как мне правильно питаться?»

- Здесь вопрос больше не диетологический, а психологический, - сказала главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова. - Я бы рекомендовала изучить основные правила правильного питания. И планировать свой рацион на день для себя: блюдо и порцию. Например, четыре блюда должны быть запланированы в определенном количестве. И это съедать. Никто не будет вам связывать руки - только самоконтроль. Раз есть время, надо отвлекаться, найти интересное занятие. Да, проще всего, чтобы поднять настроение - съесть вкусняшку. Но надо помнить, что карантин закончится, а бока останутся. Поэтому скачайте себе мобильное приложение с физическими упражнениями, рисуйте. Найдите любое занятие, чтобы отвлечься от холодильника.