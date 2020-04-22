2020-04-22T16:07:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот

Только посмотрите на него!
Алла БЕЛУГА
Поделиться:
Фото: t.me/minzdravbelarusФото: t.me/minzdravbelarus
Изменить размер текста:

Всем прилетающим в Беларусь пассажирам проверяют температуру в аэропорту. Но теперь это будет не суровый медик, а миловидный робот. Такой робомедик появился 22 апреля в минском аэропорту.

- В торжественной церемонии передачи умного робота приняли участие заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, генеральный директор Национального аэропорта "Минск" Вячеслав Хороненко, представители посольства Китая в Беларуси и руководители Индустриального парка "Великий камень", - сообщает Минздрав.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Специалист Минздрава рассказала, как тренировать легкие и когда спорт не принесет пользу
«Самый большой штраф был - 1215 рублей». За сутки милиция нашла больше 500 нарушителей самоизоляции
МВД: В местах лишения свободы нет заболевших коронавирусом
В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот
Диетолог о том, как не заедать стресс: «Важно помнить, что карантин закончится, а бока останутся»
Не только имбирь и лимоны. Диетолог разъяснила, что помогает бороться с инфекцией
Диетолог рассказала, помогает ли спиртное и ударные дозы витаминов C и D при коронавирусе
«Раз в неделю родители приносят на проверку тетради с заданиями школьников. Это безопасно для учителя?»
Минздрав просит остаться дома на большие выходные и отложить поездки на кладбища
Можно ли выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме?
Диетолог рассказала, какие продукты ослабляют иммунитет на самоизоляции
Отдельная комната и посуда: в Минздраве рассказали, как правильно самоизолироваться тем, кто живет не один
Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными