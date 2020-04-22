В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот

Только посмотрите на него!

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Всем прилетающим в Беларусь пассажирам проверяют температуру в аэропорту. Но теперь это будет не суровый медик, а миловидный робот. Такой робомедик появился 22 апреля в минском аэропорту.

- В торжественной церемонии передачи умного робота приняли участие заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, генеральный директор Национального аэропорта "Минск" Вячеслав Хороненко, представители посольства Китая в Беларуси и руководители Индустриального парка "Великий камень", - сообщает Минздрав.