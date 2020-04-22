КП Беларусь
В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот
Только посмотрите на него!
Фото: t.me/minzdravbelarus
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Всем прилетающим в Беларусь пассажирам проверяют температуру в аэропорту. Но теперь это будет не суровый медик, а миловидный робот. Такой робомедик появился 22 апреля в минском аэропорту.
- В торжественной церемонии передачи умного робота приняли участие заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, генеральный директор Национального аэропорта "Минск" Вячеслав Хороненко, представители посольства Китая в Беларуси и руководители Индустриального парка "Великий камень", - сообщает Минздрав.