2020-04-22T16:09:25+03:00
Общество
КП Беларусь

МВД: В местах лишения свободы нет заболевших коронавирусом

В ведомстве прокомментировали слухи о зараженных заключенных
Ирина КАЛИНИНА
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В МВД прокомментировали ситуацию в колониях и следственных изоляторах. Фото: pixabay.comВ МВД прокомментировали ситуацию в колониях и следственных изоляторах. Фото: pixabay.com
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- Сегодня ряд телеграм-каналов сообщают столько недостоверной информации касаемо исправительных учреждений, лечебно-трудовых профилакториев и так далее, - отметила на брифинге 22 апреля начальник управления информации и общественных связей, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - У нас нет заболевшего спецконтингента в заведениях закрытого типа - колониях, следственных изоляторах и так далее, как и в лечебно-трудовых профилакториях.

Она подчеркнула, что в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома заболевших тоже нет.

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