МВД: В местах лишения свободы нет заболевших коронавирусом
- Сегодня ряд телеграм-каналов сообщают столько недостоверной информации касаемо исправительных учреждений, лечебно-трудовых профилакториев и так далее, - отметила на брифинге 22 апреля начальник управления информации и общественных связей, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - У нас нет заболевшего спецконтингента в заведениях закрытого типа - колониях, следственных изоляторах и так далее, как и в лечебно-трудовых профилакториях.
Она подчеркнула, что в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома заболевших тоже нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав: Лекарства от ВИЧ-инфекции не оправдали надежд при лечении от коронавируса. Белорусские медики рассказали, на что ориентируются при лечении
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»