«Самый большой штраф был - 1215 рублей». За сутки милиция нашла больше 500 нарушителей самоизоляции

Если человек находился в доступном районе, протокол сразу не составляют. Милиция устанавливает причину, почему человека не было дома

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За прошедшие сутки милиционеры и эпидемиологи проверили 10 432 человека, которые находятся на самоизоляции.

- Из них 530 граждан отсутствовали по месту пребывания, но были установлены причины, почему они отсутствовали. Это люди, которые не ушли далеко от своего дома. 29 человек на момент проверки и в последующем не установили, - привела цифры пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Цифры постоянно меняются. Еще сутки назад проверили тоже около 10 тысяч человек. Больше 350 человек отсутствовали дома, но их местонахождение установили, и они вернулись домой.

Чемоданова подчеркивает, что в самоизоляции должны быть заинтересованы сами люди.

- Наша цель - не составить определенное количество административных протоколов и заставить этим находиться на самоизоляции, - говорит пресс-секретарь. - В первую очередь мы рассчитываем на самосознание каждого человека и той проблемы, которая есть.

Ольга Чемоданова приводит и такой пример.

- Бывает, что гражданин отсутствует по месту самоизоляции, мы узнаем, что он уехал в другой город. Такое не будет оставлено без внимания. Есть случаи предоставления административной ответственности. Самый большой штраф был - 45 базовых величин (1215 рублей). По статье предусмотрено до 50-и.

По информации на 22 апреля, за нарушение самоизоляции составлено больше 200 административных протоколов.

- Самоизоляции подлежат те, кто может представлять опасность для окружающих. Заболевшие лица, которые находятся дома, лица из числа контактов 1-го уровня, которым выдается больничный лист для медицинского наблюдения, и контакты 2-го уровня с признаками острого респираторного заболевания, - уточнила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Они не должны нарушать режим самоизоляции.

- Если человек находился в доступном районе, никто сразу протокол составлять не будет. Мы устанавливаем причину, почему человек отсутствовал дома, - сказала Чемоданова.