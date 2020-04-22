Специалист Минздрава рассказала, как тренировать легкие и когда спорт не принесет пользу

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Сегодня, 22 апреля, команда специалистов Минздрава отвечала на вопросы населения во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

Прозвучал вопрос: учитывая, что коронавирус бьет по легким, можно ли их натренировать, например, делать гимнастику или надувать воздушные шарики?

- Я уже говорила, что легкие - жирозависимый орган. Не рекомендую обезжиренные продукты (делаю это не только в период сезона ОРВИ). Творог – от 2 до 5 процентов жирность. Сметана - 12-18 процентов. Обязательно включать в рацион сыры. Так мы тренируем легкие с точки зрения диетологии. По поводу гимнастики для дыхания: пусть и давно, но исследования проводились в школах, у детей объем легких небольшой. Поэтому дыхательные упражнения полезны для каждого. Просто ребенку проще объяснить, что надо надувать шарик: через нос вдохнули, через рот выдохнули. Желательно делать это в проветренном помещении, - сказала главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова

Еще ее спросили о физических нагрузках: «Муж считает, что необходимы усиленные занятия спортом, а мне кажется, что так можно подорвать иммунную систему. Кто из нас прав?»

- Занятия спортом важны, если они привычны. Если в период самоизоляции дома вы начнете резко усиленно тренироваться, то создадите дополнительный стресс, это не полезно. Надо продолжать занятия в привычном режиме. Только лежать на диване, конечно, не рекомендуется. Но и надрываться не надо.