У футбольного клуба «Динамо-Минск» сменился владелец и тренер
Основным владельцем акций ФК «Динамо-Минск» теперь будет не Мингорисполком, а БФСО «Динамо». Об этом в интервью «Беларусь Сегодня» рассказал председатель центрального совета общества Игорь Оберемко.
- Мы провели серьезное реформирование общества, у нас амбициозные планы на будущее. И, конечно, мы в состоянии контролировать те невидимые нити, которые позволят обеспечить деятельность клуба и создать необходимые финансовые и материальные условия. Для этого в обществе есть все необходимые условия и штат. «Динамо» - это бренд Беларуси. И мы его должны общими усилиями поддержать. Мне было бы очень приятно, если бы имя «Динамо» снова стало громко звучать на международном уровне.
- Планируется ли создание наблюдательного комитета, который будет отвечать за руководство клубом?
- Обязательно. Сейчас идет процедура, после которой БФСО «Динамо» станет основным владельцем акций. Затем проведем собрание всех акционеров, создадим наблюдательный совет и выберем председателя.
Новый главный тренер поведал, что долго не думал над предложением.
- Долго думать над таким предложением нельзя, а решение принял буквально сегодня. Я ведь, еще будучи молодым футболистом, мечтал сыграть за «Динамо» на этом стадионе. Не вышло. Теперь буду руководить, - говорит Леонид Кучук.
На этом посту Леонид Кучук сменил Сергея Гуренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще больше материалов по теме: «БАТЭ: футбольный клуб»