2020-04-22T17:21:34+03:00
Общество
КП Беларусь

У футбольного клуба «Динамо-Минск» сменился владелец и тренер

Теперь ожидается, что команда будет играть лучше
Алла БЕЛУГА
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Основным владельцем акций ФК «Динамо-Минск» теперь будет не Мингорисполком, а БФСО «Динамо». Об этом в интервью «Беларусь Сегодня» рассказал председатель центрального совета общества Игорь Оберемко.

- Мы провели серьезное реформирование общества, у нас амбициозные планы на будущее. И, конечно, мы в состоянии контролировать те невидимые нити, которые позволят обеспечить деятельность клуба и создать необходимые финансовые и материальные условия. Для этого в обществе есть все необходимые условия и штат. «Динамо» - это бренд Беларуси. И мы его должны общими усилиями поддержать. Мне было бы очень приятно, если бы имя «Динамо» снова стало громко звучать на международном уровне.

- Планируется ли создание наблюдательного комитета, который будет отвечать за руководство клубом?

- Обязательно. Сейчас идет процедура, после которой БФСО «Динамо» станет основным владельцем акций. Затем проведем собрание всех акционеров, создадим наблюдательный совет и выберем председателя.

Новый главный тренер поведал, что долго не думал над предложением.

- Долго думать над таким предложением нельзя, а решение принял буквально сегодня. Я ведь, еще будучи молодым футболистом, мечтал сыграть за «Динамо» на этом стадионе. Не вышло. Теперь буду руководить, - говорит Леонид Кучук.

На этом посту Леонид Кучук сменил Сергея Гуренко.

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