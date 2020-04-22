2020-04-22T18:08:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Предприниматели пришли к администрации торгового центра «Экспобел» с требованием снизить аренду

Но отчаявшимся бизнесменам в очередной раз отказали
Алла БЕЛУГА
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Фото: лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.Фото: лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.
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Несколько десятков человек отправились к руководству «Экспобел», чтобы выдвинуть требования о снижении аренды, пишет сайт gazetaby.com.

Многие ИП потеряли до 100% выручки, но руководство ТРЦ «Экспобел» не пошло навстречу и 22 апреля в очередной раз отказало в снижении платы. Предприниматели намерены снова прийти к администрации «Экспобел» в пятницу.

Аренда, часто привязанная к курсу, в период коронакризиса оказалась непосильной ношей для многих предпринимателей. Далеко не все арендодатели отнеслись с пониманием к убыткам бизнесменов и снизили платежи. Бизнес попал в ловушку: даже если закрыть торговую точку сейчас, независимо от того, есть ли выручка, в соответствии с большинством договоров, придется платить арендные платежи еще три месяца.

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Предприниматели пришли к администрации торгового центра «Экспобел» с требованием снизить аренду
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