Глава Минздрава: «В Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ»

Глава Минздрава Беларуси заявил, что недопониманий с ВОЗ нет. Фото: belta.by.

Это произойдет, если возникнет такая потребность

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На днях были обнародованы рекомендации ВОЗ для Беларуси. Александр Лукашенко в свою очередь прокомментировал, что международные эксперты на территории Беларуси «советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час».

Однако в республике ситуация пока остается неизменной: карантин не введен, в областях и Минске действуют ряд ограничительных мер. Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 апреля 2020 года составило 7281 человека. С 9 апреля отмечается ежедневнй прирост около 400 – 500 новых инфицированных.

– Ситуация по-прежнему остается под контролем. На данный момент удается не допускать лавинообразного роста заболеваемости. Ресурсные возможности системы здравоохранения сейчас позволяют обеспечивать доступную и качественную медпомощь всем нуждающимся, – процитировала belta.by Владимира Караника, министра здравоохранения Беларуси.

Тем не менее, в Беларусь может приехать и вторая миссия ВОЗ. Это произойдет, по словам главы Минздрава, если возникнет такая потребность.

– Специалисты Минздрава поддерживают постоянную связь с коллегами из ВОЗ. Каких-либо недопониманий или проблем нет. Статистика по заболеваемости коронавирусом публикуется регулярно. Однако очень хотелось бы, чтобы население Беларуси услышало, прежде всего, наши рекомендации, связанные с рисками и правилами поведения, – резюмировал глава ведомства.

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