Коронавирус, холера, MERS, чума и лихородка Эбола: инфекции, за работу с которыми медикам в Беларуси доплатят

За работу с инфицированными пациентами и контактами первого уровня платить станут больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минздрав принял постановление и определился с перечнем заболеваний

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что президент Беларуси 16 апреля подписал указ о материальном стимулировании для работников медицины за опасные инфекции.

И вот 22 апреля стал известен перечень инфекций, за которые врачам доплатят. Такую информацию опубликовали на сайте Национального правового портала.

Так за работу с какими инфекциями медработники получат надбавки к зарплатам? В Минздраве назвали: инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19, ближневосточный респираторный синдром (MERS), холеру, чуму, геморрагическую лихорадку Эбола.

Условием для получение материальной прибавки будет работа с инфицированными пациентам и (или) контактами первого уровня, а также другая работа в условиях, связанных с инфекциями. Надбавки будут ежемесячными.

Постановление вступило в силу после официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

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