В Гродно бесправник попал в ДТП, бросил машину и уехал с места аварии на троллейбусе

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Небольшое дорожно-транспортное происшествие случилось в областном центре 13 апреля. В тот день в легковой «Фольксваген» на улице Весенняя въехала «Ауди», виновник ДТП сбежал. Подробности инцидента пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома рассказала в официальной группе во ВКонтакте.

Днем около 15.20 часов 40-летняя женщина на «Фольксвагене», стала притормаживать вблизи пешеходного перехода. Ее «маневр» оказался неожиданным для водителя «Ауди», мужчина на скорости въехал в попутную легковушку. Сразу после ДТП водитель пытался уехать с места авария, но его машина не завелась. Тогда мужчина убежал прочь, сел в первый попавшийся троллейбус и был таков.

– В течение нескольких дней личность виновника аварии удалось установить. Им оказался 38-летний житель Гродно, лишенный прав управления ТС за «пьяную езду». Мужчина сказал, что скрылся с места аварии, испугавшись ответственности, – уточнили в пресс-службе.

Идет проверка.

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