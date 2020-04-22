Не отгружали государству маски по 10 копеек, а продавали коммерсантам по рублю: в МВД выявили серые схемы

Крупное предприятие произвело около 3 миллионов масок, но только 10 процентов от них отдало «Белфармации» [фото + видео]

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На территории Минска и области правоохранители раскрыли схемы «серых» продаж медицинских масок. Об этом пресс-служба МВД сообщила в Telegram-канале.

Так во вторник, 21 апреля, в Минске был задержан мексиканец с видом на жительство в Беларуси. В микроавтобусе мужчины было 164 тысячи масок – коммерсант закупил их у столичного предприятия. Выяснилось, что всего за последнее время предприятие отгрузило дельцу 408 тысяч единиц.

– Таким образом, предприятие пошло в обход правительственного решения. Согласно которому отгрузки медицинских масок допустимы только в адрес «Фармации» и «Белмедтехники», – пояснили в пресс-службе.

Идти в обход госрешения предприятию было выгодно: если маски продавались госучреждениям, цена была 10 копеек за одну маску, а коммерсанты закупали по 1 рублю за штуку. Далее и бизнесмены также накручивали цену в несколько раз при продаже, как людям так и в больницы.

Предприятие в Узде заявило, что не может производить маски, а на самом деле штамповало по 35 тысяч изделий в сутки. Фото: МВД.

– Установлено, что данный производитель в марте-апреле 2020 года продал в различные бизнес-структуры более 2,8 миллиона масок. И только 287 тысяч единиц – всего 10 процентов об общего объема отгрузил «государству» – на предприятия «Фармации» и «Белмедтехники», – добавили в МВД.

При этом еще одного крупного производителя средств индивидуальной защиты, не гнушающегося серыми схемами, 21 апреля выявили в Узде.

– В госорганы предприятие заявило, что не может производить медицинские маски из-за неисправного оборудования и недостатков сырья. На деле же производили по 30 – 35 тысяч масок в сутки и отгружали ипэшникам и коммерческим покупателям, – прокомментировали правоохранители.

Всего в Узде по серым схемам продали около 450 тысяч масок, и готовили к продаже еще 56 тысяч единиц медизделий. Цену на свои маски предприятие все время увеличивало.

Ведется проверка.

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