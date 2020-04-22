В Смолевичском районе грунтом засыпало двух рабочих, один скончался в больнице
В пресс-службе прокуратуры Минской области напомнили о несчастном случае на производстве, который произошел в Смолевичском районе.
На стройке под Смолевичами в грунтовой траншее пострадали двое рабочих. Известно, что мужчины выполняли земляные работы на стройобъекте. Руководитель допустил, чтобы рабочие опустились в траншею глубиной более двух метров, хотя это было небезопасно.
– Рабочие были задействованы в земляных работах на участке со структурно-неустойчивым просадочным грунтов, а вертикальные стенки траншеи были при этом без креплений, – уточнили в прокуратуре.
В итоге грунт обвалился, пострадавших мужчин доставили в больницу. Где один из них скончался от полученных травм. У второго рабочего повреждения не повлекли расстройства здоровья.
Виновным в смертельном ЧП был признал ответственный за охрану труда и соблюдение техники безопасности. В отношении Л. Возбудили уголовное дело, которое прокуратура изучила и направила в суд. До суда подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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