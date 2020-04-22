2020-04-22T20:32:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Смолевичском районе грунтом засыпало двух рабочих, один скончался в больнице

Прокуратура отправила уголовное дело в суд
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчины спустились в траншею без креплений и их засыпало землей. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Мужчины спустились в траншею без креплений и их засыпало землей. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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В пресс-службе прокуратуры Минской области напомнили о несчастном случае на производстве, который произошел в Смолевичском районе.

На стройке под Смолевичами в грунтовой траншее пострадали двое рабочих. Известно, что мужчины выполняли земляные работы на стройобъекте. Руководитель допустил, чтобы рабочие опустились в траншею глубиной более двух метров, хотя это было небезопасно.

– Рабочие были задействованы в земляных работах на участке со структурно-неустойчивым просадочным грунтов, а вертикальные стенки траншеи были при этом без креплений, – уточнили в прокуратуре.

В итоге грунт обвалился, пострадавших мужчин доставили в больницу. Где один из них скончался от полученных травм. У второго рабочего повреждения не повлекли расстройства здоровья.

Виновным в смертельном ЧП был признал ответственный за охрану труда и соблюдение техники безопасности. В отношении Л. Возбудили уголовное дело, которое прокуратура изучила и направила в суд. До суда подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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