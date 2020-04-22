2020-04-22T22:28:32+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки

Соседняя с Беларусью страна начала смягчать карантинные мероприятия, связанные с пандемией COVID-19
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
В Литве смягчают карантинные меры, но маски остаются обязательными для всех и всегда. Фото: kaunas-airport.lt.В Литве смягчают карантинные меры, но маски остаются обязательными для всех и всегда. Фото: kaunas-airport.lt.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в апреле происходит в соседней с Беларусью Литве из-за коронавируса и карантина?

В среду, 22 апреля, литовское правительство решило еще на некоторое время продлить карантин, сообщили в пресс-службе.

Так в правительстве Литвы по рекомендации Минздрава продлили карантин до 11 мая. При этом несмотря на то, что еще две недели минимум Литва будет на карантине, уже со следующей недели – с 27 апреля жесткие ограничительные меры начнут смягчать.

Разрешено открыть салоны красоты и, если места на одного клиента составляет 10 квадратных метров и более, принимать сразу несколько посетителей. Также начнут работать кафе на улицах, библиотеки, музеи и зоопарки, некоторые спортфилиалы при занятиях на чистом воздухе.

– При этом ношение масок в общественных местах остается обязательным. Снять маску можно только во время еды в кафе. При этом заведения общепита могут обслуживать гостей только на улице либо, предоставляя блюда на вынос, – уточнили в правительстве.

Везде должны соблюдаться гигиенические требования и условия продолжающегося карантина. Отдыхать на поле для гольфа, открытых теннисном корте и стрельбище, картинге и в аквапарке можно только соблюдая 10-метровую дистанцию. В парках и зоопарках – на расстоянии 2 метров друг от друга между людьми или группами. Также разрешат вернуться к занятиям курсантам автошкол и авиаучилищ. Еще в Литве уже с 23 апреля начнут продавать рассаду, саженцы, семена и удобрения, откроются супермаркеты.

– Продолжительность карантинного режима в Литве продлится с 16 марта до 24.00 часов 11 мая, – добавили в пресс-службе.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как соседи Беларуси подготовились к коронавирусу?

Литва уже в феврале 2020 года ввела режим ЧС (подробности).

За работу с каким инфицированными пациентами и контактами в Беларуси будут доплачивать?

Медиков-инфекционистов будут стимулировать материально (подробности).

Литва несколько раз продлевала карантин из-за COVID-19.

Гражданам даже запрещено покидать пределы своих муниципалитетов (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Саид Гуцериев купил 99,8 процента акций белорусского «Паритетбанка»
Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей
В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки
В Смолевичском районе грунтом засыпало двух рабочих, один скончался в больнице
Не отгружали государству маски по 10 копеек, а продавали коммерсантам по рублю: в МВД выявили серые схемы
В Гродно бесправник попал в ДТП, бросил машину и уехал с места аварии на троллейбусе
Коронавирус, холера, MERS, чума и лихородка Эбола: инфекции, за работу с которыми медикам в Беларуси доплатят
Глава Минздрава: «В Беларусь может приехать еще одна миссия ВОЗ»
Предприниматели пришли к администрации торгового центра «Экспобел» с требованием снизить аренду
У футбольного клуба «Динамо-Минск» сменился владелец и тренер
Специалист Минздрава рассказала, как тренировать легкие и когда спорт не принесет пользы
«Самый большой штраф был - 1215 рублей». За сутки милиция нашла больше 500 нарушителей самоизоляции
МВД: В местах лишения свободы нет заболевших коронавирусом
В минском аэропорту измерять температуру прилетевшим будет робот
Диетолог о том, как не заедать стресс: «Важно помнить, что карантин закончится, а бока останутся»
Не только имбирь и лимоны. Диетолог разъяснила, что помогает бороться с инфекцией
Диетолог рассказала, помогает ли спиртное и ударные дозы витаминов C и D при коронавирусе
«Раз в неделю родители приносят на проверку тетради с заданиями школьников. Это безопасно для учителя?»
Минздрав просит остаться дома на большие выходные и отложить поездки на кладбища
Можно ли выходить из дома тем, кто болеет коронавирусом в легкой форме?
Диетолог рассказала, какие продукты ослабляют иммунитет на самоизоляции
Отдельная комната и посуда: в Минздраве рассказали, как правильно самоизолироваться тем, кто живет не один
Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными