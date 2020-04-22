В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки

В Литве смягчают карантинные меры, но маски остаются обязательными для всех и всегда. Фото: kaunas-airport.lt.

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в апреле происходит в соседней с Беларусью Литве из-за коронавируса и карантина?

В среду, 22 апреля, литовское правительство решило еще на некоторое время продлить карантин, сообщили в пресс-службе.

Так в правительстве Литвы по рекомендации Минздрава продлили карантин до 11 мая. При этом несмотря на то, что еще две недели минимум Литва будет на карантине, уже со следующей недели – с 27 апреля жесткие ограничительные меры начнут смягчать.

Разрешено открыть салоны красоты и, если места на одного клиента составляет 10 квадратных метров и более, принимать сразу несколько посетителей. Также начнут работать кафе на улицах, библиотеки, музеи и зоопарки, некоторые спортфилиалы при занятиях на чистом воздухе.

– При этом ношение масок в общественных местах остается обязательным. Снять маску можно только во время еды в кафе. При этом заведения общепита могут обслуживать гостей только на улице либо, предоставляя блюда на вынос, – уточнили в правительстве.

Везде должны соблюдаться гигиенические требования и условия продолжающегося карантина. Отдыхать на поле для гольфа, открытых теннисном корте и стрельбище, картинге и в аквапарке можно только соблюдая 10-метровую дистанцию. В парках и зоопарках – на расстоянии 2 метров друг от друга между людьми или группами. Также разрешат вернуться к занятиям курсантам автошкол и авиаучилищ. Еще в Литве уже с 23 апреля начнут продавать рассаду, саженцы, семена и удобрения, откроются супермаркеты.

– Продолжительность карантинного режима в Литве продлится с 16 марта до 24.00 часов 11 мая, – добавили в пресс-службе.

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