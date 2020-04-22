2020-04-22T22:27:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей

Ролик, как солдаты выстроились в слова «Дзякуй, доктар», сняли с высоты птичьего полета
Надежда БУТОВИЧ
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Брестские десантники обратились к врачам с благодарностью. Фото: стоп-кадр | видео Министерство обороны РБ.Брестские десантники обратились к врачам с благодарностью. Фото: стоп-кадр | видео Министерство обороны РБ.
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В Беларуси продолжается флешмоб #дзякуйдоктар в поддержу белорусских врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, спасая жизни. Напомним, на 22 апреля 2020 года в Беларуси по информации Минздрава было проведено около 115 тысячи тестов на COVID-19 и выздоровели 769 человек. Также в правительстве было принято решение о доплатах для медработников, которые сталкиваются с инфекциями и могут заразиться.

Военные также решили поддержать медиков, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Так брестские десантники сняли завораживающее видео.

– Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады 22 апреля организовали флешмоб, – сообщили в Миноброны.

Десантники прошли по плацу строевым шагом с белорусским флагом. А затем выстроились в благодарность на белорусском языке «Дзякуй, доктар». Видео, как слова меняются, завораживает, согласны?

Ранее с благодарностью к медикам обратились белорусские футболисты. Игроки «Минск Динамо» вышли на поле в майках «Дзякуй, доктар».

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#Дзякуйдоктар от десантников 38 десантно-штурмовой бригады.г.Брест.

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