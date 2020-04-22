Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей
В Беларуси продолжается флешмоб #дзякуйдоктар в поддержу белорусских врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, спасая жизни. Напомним, на 22 апреля 2020 года в Беларуси по информации Минздрава было проведено около 115 тысячи тестов на COVID-19 и выздоровели 769 человек. Также в правительстве было принято решение о доплатах для медработников, которые сталкиваются с инфекциями и могут заразиться.
Военные также решили поддержать медиков, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Так брестские десантники сняли завораживающее видео.
– Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады 22 апреля организовали флешмоб, – сообщили в Миноброны.
Десантники прошли по плацу строевым шагом с белорусским флагом. А затем выстроились в благодарность на белорусском языке «Дзякуй, доктар». Видео, как слова меняются, завораживает, согласны?
Ранее с благодарностью к медикам обратились белорусские футболисты. Игроки «Минск Динамо» вышли на поле в майках «Дзякуй, доктар».
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