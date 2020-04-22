Саид Гуцериев купил 99,8 процента акций белорусского «Паритетбанка»

Сын Гуцериева купил в Беларуси банк, владеет криптобиржей и стартами. Фотоколлаж: kiozk.ru.

Финучреждение входит в 20 лучших банков Беларуси и раньше принадлежало Нацбанку

Изменить размер текста: A A

Уставной фонд «Паритетбанка» практически полностью перешел в собственность частного зарубежного инвестора, сообщили в Государственном комитете по имуществу.

Уточняется, что компания Beristore Holdings Limited, которая выкупила 99,83 процента акций финучреждения и официально стала владельцем белорусского банка, принадлежит Саиду Гуцериеву. Таким образом «Паритетбанк» перешел в собственность сына основного владельца группы «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева.

За какую сумму Гуцериев купил у белорусского государства банк, не уточняется. Однако по данным на 1 января 2020 года Нацбанк оценивал его активы в 482 миллиона белорусских рублей. Сеть «Паритетбанка» включает 23 отделения по всей территории республики.

– Одно из основных направлений развития банковской системы Беларуси – снижение доли госсобственности в уставных фондах банков, вплоть до полного выхода из состава акционеров. При этом законадательно закреплены равные условия и права для иностранных и национальных инвесторов на участие в приватизации госимущества, – прокомментировали причины продажи в Госкомимущества.

Также в комитете уточнили, что на данный момент Саид Гуцериев не только является владельцем белорусского банка, но и совладелец зарегистрированной в Беларуси криптобиржи Currency.com и нескольких ИТ-стартапов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Крупные нефтяные компании России не хотят делить белорусский рынок с Гуцериевым.

Что будет с поставками (подробности)?

Компании Гуцериева представили в Беларусь нефть по приемлемым ценам.

Другие поставщики, по словам Лукашенко, завышают тариф на "черное золото" (подробности).