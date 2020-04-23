Помощь для медиков жертвуют католики Беларуси - уже собрано 12 тыс. рублей

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Прихожане католических храмов Беларуси продолжают сбор добровольных пожертвований на помощь медикам, работающим с COVID-пациентами. По данным на 22 апреля, собрано около 12 тыс. рублей, сообщили в благотворительной католической организации «Каритас». Акция продлится до воскресенья, 26 апреля, включительно.

Сбор пожертвований проходит по решению Конференции католических епископов в Беларуси. Иерархи призвали приходы организовать добровольный сбор пожертвований для покупки необходимого больницам оборудования и медицинских изделий.

Все средства зачисляются на специальный счет, открытый для этой цели, а затем деньги будут направлены на приобретение необходимого конкретным больницам.

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