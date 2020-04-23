2020-04-23T09:08:49+03:00
Общество
КП Беларусь

Концерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменили

78-летний российский артист недавно перенес коронавирус
Павел МИЦКЕВИЧ
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Концерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменилиКонцерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На афишах концерта Льва Лещенко и ансамбля «Сябры» в Гомеле появилась наклейка: «Отмена». Концерт «Родная земля» должен был пройти на местном стадионе вечером 8 мая и стать гвоздем программы празднования 75-летие Победы в Гомеле. Организаторы причину отмены концерта пока не называют.

В то же время аналогичный концерт Лещенко и «Сябров» в Минске пока не отменяется. Выступление запланировано во Дворце республики на более поздний срок - 22 мая. Организатор - Белгосфилармония. Билеты продаются на онлайн-площадках и стоят от 49 рублей.

Напомним, 78-летний Лев Лещенко недавно перенес коронавирус. Он заявил о том, что успешно излечился и уже выписался из больницы.

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