Фотофакт: белорусские нефтяники сказали #дзякуй медикам

На своих рабочих местах сотрудники «Белоруснефти» сделали фото со словами благодарности врачам

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Нефтяники Беларуси присоединились к флешмобу в поддержку медиков, которые работают с COVID-пациентами. Сотрудники дочерних предприятий и обособленных подразделений «Белоруснефти» на своих рабочих местах сделали фото со словами благодарности. При этом показали различные направления и специфику деятельности своего предприятия.

Например, работники службы первичной подготовки исследования керна с помощью этого материала изобразили хештег #дзякуймедыкам. На специальном погрузчике, электроштабелере, специалисты поднялись на почти 10-метровую высоту, чтобы выразить свою благодарность врачам, сообщает neft.by.

Белорусские нефтяники сказали #дзякуй медикам. Фото: neft.by

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