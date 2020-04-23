2020-04-23T10:43:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены

«Жигули», на которых ехал нарушитель, превратились в груду металла
Павел МИЦКЕВИЧ
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В ДТП в Брестском районе один человек погиб, трое ранены. Фото: МВДВ ДТП в Брестском районе один человек погиб, трое ранены. Фото: МВД
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Утром в четверг, 23 апреля, около 8.00 25-летний водитель автомобиля ВАЗ на 31-м км автодороги Н-424 Малорита - Медно - Знаменка выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в «Рено» под управлением 22-летнего жителя Брестского района.

- В результате ДТП водитель ВАЗ погиб на месте аварии, водитель «Рено» и двое пассажиров (24 и 32 года) с травмами госпитализированы, - сообщает МВД. - На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и эксперты. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасный проезд транспорта.

В ДТП в Брестском районе один человек погиб, трое ранены. Фото: МВД

В ДТП в Брестском районе один человек погиб, трое ранены. Фото: МВД

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