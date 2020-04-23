2020-04-23T11:06:49+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь ввела тариф на транзит нефти из Польши

Ожидается, что сырье будет поставляться на Мозырский НПЗ
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Беларусь ввела тариф на транзит нефти из ПольшиБеларусь ввела тариф на транзит нефти из ПольшиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Беларуси утвердили тариф на прокачку нефти с территории Польши по нефтепроводу «Дружба» до Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Гомельской области. Речь идет о новом альтернативном России источнике поставки нефти в страну.

Ожидается, что нефть будет поставляться по маршруту Адамова Застава - Мозырь - МНПЗ. Тариф на прокачку одной тонны нефти от пункта на территории Польши до МНПЗ составит 8,58 рубля без НДС при расчетах в белорусской валюте, а при расчетах в евро - 3,56 евро, говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, в конце марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел переговоры с польским коллегой Яцеком Чапутовичем и другими представителями правительства. В итоге было заявлено, что Минск и Варшава близки к договоренности о поставках нефти из Польши в Беларусь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Официально: в Свято-Елисаветинском монастыре Минска пока два случая COVID-19
Новые правила по микрозаймам начнут действовать в Беларуси
Белорусам разрешили въезд в зону отчуждения на Радуницу
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ
Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу
Беларусь ввела тариф на транзит нефти из Польши
ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены
Фотофакт: белорусские нефтяники сказали #дзякуй медикам
Концерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменили
Помощь для медиков жертвуют католики Беларуси - уже собрано 12 тыс. рублей
Саид Гуцериев купил 99,8% акций белорусского Паритетбанка
Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей
В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки