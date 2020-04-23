Беларусь ввела тариф на транзит нефти из Польши

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В Беларуси утвердили тариф на прокачку нефти с территории Польши по нефтепроводу «Дружба» до Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Гомельской области. Речь идет о новом альтернативном России источнике поставки нефти в страну.

Ожидается, что нефть будет поставляться по маршруту Адамова Застава - Мозырь - МНПЗ. Тариф на прокачку одной тонны нефти от пункта на территории Польши до МНПЗ составит 8,58 рубля без НДС при расчетах в белорусской валюте, а при расчетах в евро - 3,56 евро, говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, в конце марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел переговоры с польским коллегой Яцеком Чапутовичем и другими представителями правительства. В итоге было заявлено, что Минск и Варшава близки к договоренности о поставках нефти из Польши в Беларусь.