2020-04-23T11:05:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу

Акцент будет не только на ситуации в Беларуси в целом, но и по каждому региону страны
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу. Фото: БелТАЛукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу. Фото: БелТА
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Все руководство Беларуси 23 апреля собралось во Дворце Независимости в Минске. Во главе с президентом Александром Лукашенко здесь проходит совещание по вопросам экономики и «последствий коронавируса на финансовом здоровье».

В совещании участвуют председатели всех облисполкомов страны, помощники президента и другие высшие должностные лица.

- Мы собрались, чтобы всесторонне обсудить вопросы обеспечения устойчивой работы экономики и социальной сферы. Прежде всего, на злобу дня, системы здравоохранения и образования, - цитирует президента его пресс-служба.

- Обсуждать будут экономику и коронавирус. Точнее, те последствия, которые COVID оставляет на финансовом здоровье не только страны, но и мира, - говорится в сообщении неофициального Telegram-канала Администрации президента «Пул Первого». - Судя по составу участников, акцент будет не только на ситуации в Беларуси в целом, но и по каждому региону страны.

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