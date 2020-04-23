Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ
Беларусь «не станет отмахиваться» от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, заявил президент Александр Лукашенко 23 апреля на совещании с руководством страны о мерах в экономике и социальной сфере на фоне пандемии.
Лукашенко рассказал присутствующим, что гендиректор ВОЗ накануне прислал ему письмо и поблагодарил за действия, которые принимаются в Беларуси.
- Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться, - цитирует президента его пресс-служба. - Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно.
По словам Лукашенко, «нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет"».
Напомним, в совещании участвуют председатели всех облисполкомов страны, помощники президента и другие высшие должностные лица.
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