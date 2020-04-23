Белорусам разрешили въезд в зону отчуждения на Радуницу

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Как и в прошлые годы, для посещающих кладбища на Радуницу разрешат въезд в чернобыльскую зону отселения и отчуждения. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году на этих территориях вновь будет действовать беспропускной режим. Традиционно - не только на саму Радуницу, которая в этом году отмечается 28 апреля, но и во все выходные дни: с субботы по вторник включительно. Такое решение приняли в Департаменте по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси.

Как и ранее, пребывание в зоне разрешено только на кладбищах, а выехать за пределы зон отселения и отчуждения нужно будет до 17.00.

Напомним, отселенные после катастрофы на ЧАЭС в 1986 году деревни есть в Гомельской и Могилевской областях. Практически во всех опустевших деревнях сохраняют благоустройство на кладбищах, переселенцы и их потомки приезжают на Радуницу к могилам родственников, чтобы навести здесь порядок и помянуть предков.