Новые правила по микрозаймам начнут действовать в Беларуси

Проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы

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Новый указ по предоставлению и привлечению займов в Беларуси вступает в силу с 27 апреля. Документ предусматривает для организаций, предоставляющих услуги микрозаймов, ограничение суммы процентов и неустойки. В частности, проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы. В то же время штраф или пеня не могут быть выше половины суммы микрозайма.

Для ломбардов установлены новые правила. Например, чтобы заложить автомобиль под микрозайм, транспортное средство не нужно передать ломбарду.

Указ лишает права предоставлять микрозаймы некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно-правовой форме фонда.

А субъекты малого и среднего бизнеса смогут получать микрозаймы от потребкооперативов финансовой взаимопомощи, сообщает Национальный банк.

Также предметами лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физлицами, отныне могут быть только транспорт и жилые помещения.