2020-04-23T12:09:59+03:00
Экономика
КП Беларусь

Новые правила по микрозаймам начнут действовать в Беларуси

Проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Новые правила по микрозаймам начнут действовать в БеларусиНовые правила по микрозаймам начнут действовать в БеларусиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Новый указ по предоставлению и привлечению займов в Беларуси вступает в силу с 27 апреля. Документ предусматривает для организаций, предоставляющих услуги микрозаймов, ограничение суммы процентов и неустойки. В частности, проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы. В то же время штраф или пеня не могут быть выше половины суммы микрозайма.

Для ломбардов установлены новые правила. Например, чтобы заложить автомобиль под микрозайм, транспортное средство не нужно передать ломбарду.

Указ лишает права предоставлять микрозаймы некоммерческие микрофинансовые организации, созданные в организационно-правовой форме фонда.

А субъекты малого и среднего бизнеса смогут получать микрозаймы от потребкооперативов финансовой взаимопомощи, сообщает Национальный банк.

Также предметами лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физлицами, отныне могут быть только транспорт и жилые помещения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Официально: в Свято-Елисаветинском монастыре Минска пока два случая COVID-19
Новые правила по микрозаймам начнут действовать в Беларуси
Белорусам разрешили въезд в зону отчуждения на Радуницу
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ
Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу
Беларусь ввела тариф на транзит нефти из Польши
ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены
Фотофакт: белорусские нефтяники сказали #дзякуй медикам
Концерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменили
Помощь для медиков жертвуют католики Беларуси - уже собрано 12 тыс. рублей
Саид Гуцериев купил 99,8% акций белорусского Паритетбанка
Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей
В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки