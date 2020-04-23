2020-04-23T12:42:32+03:00
Общество
КП Беларусь

Официально: в Свято-Елисаветинском монастыре Минска пока два случая COVID-19

92-летний священник лежит в реанимации с пневмонией
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Свято-Елисаветинском монастыре Минска нашли COVID-19В Свято-Елисаветинском монастыре Минска нашли COVID-19Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В православном Свято-Елисаветинском монастыре в Минске подтверждены пока два случая коронавируса. В сообщении, которое подписано сестрами Свято-Елисаветинского монастыря, говорится о том, что обе инфицированные монахини находятся в больнице.

Еще одна монахиня госпитализирована и ожидает результатов анализов. Другая сестра болела с высокой температурой, сейчас находится в келье и тоже ожидает результатов анализов.

- У клириков обители нет подтвержденных диагнозов COVID-19, - заявили в монастыре. - У иерея Александра Пашковского воспаление легких, однако болезнь протекает без осложнений. У отцов Сергия Нежборта и Сергия Фалея начальная стадия заболевания (симптомы ОРВИ), поэтому его этиология еще не определена.

92-летний протоиерей Василий Лесько, не являющийся клириком монастыря, находится в реанимации с диагнозом «пневмония». В богослужениях поста и Пасхи в обители он не участвовал.

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