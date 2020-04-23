Погода в Беларуси на длинные выходные и Радуницу: местами дожди и до плюс 18

Холоднее всего будет ночью в воскресенье - до минус 4

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В пятницу в Беларуси будет еще теплее - днем плюс 12 - 18 градусов, а в Брестской области воздух прогреется до 20 тепла. Зато местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди.

В субботу, 25 апреля, погода ухудшится - уже на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный порывистый. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2 - 8 градусов, а днем термометры покажут 9 - 16 тепла, в Гомельской области - до плюс 18, прогнозирует Белгидромет.

В воскресенье, 26 апреля, дожди почти прекратятся, но заметно похолодает. Ночью от минус 4 до плюс 4 градусов, днем - 8 - 15 тепла.

В начале недели сохранится преимущественно сухая и прохладная погода. Во вторник, 28 апреля, когда белорусы будут отмечать Радуницу и поедут на кладбища, тоже будет преимущественно без осадков и от плюс 7 - 11 градусов до плюс 17 по Брестской области. Дожди на протяжении дня ожидаются в Витебской и Могилевской областях.