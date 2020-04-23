2020-04-23T14:33:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на длинные выходные и Радуницу: местами дожди и до плюс 18

Холоднее всего будет ночью в воскресенье - до минус 4
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
На Радуницу в Беларуси будет преимущественно сухая погодаНа Радуницу в Беларуси будет преимущественно сухая погодаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В пятницу в Беларуси будет еще теплее - днем плюс 12 - 18 градусов, а в Брестской области воздух прогреется до 20 тепла. Зато местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди.

В субботу, 25 апреля, погода ухудшится - уже на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный с переходом на северный порывистый. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2 - 8 градусов, а днем термометры покажут 9 - 16 тепла, в Гомельской области - до плюс 18, прогнозирует Белгидромет.

В воскресенье, 26 апреля, дожди почти прекратятся, но заметно похолодает. Ночью от минус 4 до плюс 4 градусов, днем - 8 - 15 тепла.

В начале недели сохранится преимущественно сухая и прохладная погода. Во вторник, 28 апреля, когда белорусы будут отмечать Радуницу и поедут на кладбища, тоже будет преимущественно без осадков и от плюс 7 - 11 градусов до плюс 17 по Брестской области. Дожди на протяжении дня ожидаются в Витебской и Могилевской областях.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Соскучился по возлюбленной. Поляк незаконно пересек белорусскую границу, чтобы попасть к девушке в Гродно
Коронавирус, нефть, БелАЭС и ВКЛ - о чем говорили президенты Литвы и Беларуси
Сохранить цены, обеспечить занятость. Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике
810 рублей за прогулку: жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали за нарушение самоизоляции
Погода в Беларуси на длинные выходные и Радуницу: местами дожди и до плюс 18
Официально: в Свято-Елисаветинском монастыре Минска пока два случая COVID-19
Новые правила по микрозаймам начнут действовать в Беларуси
Белорусам разрешили въезд в зону отчуждения на Радуницу
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ
Лукашенко собрал все руководство страны на совещание по коронавирусу
Беларусь ввела тариф на транзит нефти из Польши
ДТП в Брестском районе: один человек погиб, трое ранены
Фотофакт: белорусские нефтяники сказали #дзякуй медикам
Концерт Льва Лещенко в Гомеле ко Дню Победы отменили
Помощь для медиков жертвуют католики Беларуси - уже собрано 12 тыс. рублей
Саид Гуцериев купил 99,8% акций белорусского Паритетбанка
Видеофакт. В Бресте десантники своеобразно поблагодарили врачей
В Литве из-за коронавируса продлили карантин до 11 мая, но открыли салоны красоты, библиотеки, музеи и зоопарки