2020-04-23T15:19:22+03:00
Общество
КП Беларусь

810 рублей за прогулку: жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали за нарушение самоизоляции

По телефону один из них сказал, что вышел в ближайший магазин, а на самом деле был в другой деревне
Сергей Диндиков
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Гомельское МВД проводит проверку граждан на самоизоляции. Фото МВДГомельское МВД проводит проверку граждан на самоизоляции. Фото МВД
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Жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали за нарушение самоизоляции. В суде рассмотрены административные материалы в отношении одного из них. Мужчина самовольно покинул место жительства и выехал в Бобруйск, по рабочим делам. Административные службы «оценили» решение жителя в 30 базовых величин (810 рублей).

Недалеко находящийся Жлобин не стал исключением. Здесь похожий случай. Мужчина не был дома при проверке по месту жительства. По телефону он сообщил, что вышел в ближайший магазин, а на самом деле, благодаря усилиям оперативников, он был найден в одной из деревень района. Нарушителю придется выплатить такую же сумму - 810 рублей, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Временно исполняющий обязанности начальника Рогачевского РОВД подполковник милиции Александр Гулевич рассказал, что мобильная группа проверяет как можно больше людей:

- Факты свидетельствуют, что не всегда граждане проявляют сознательность. Мы вынуждены поступать таким образом, так как выявлено два случая совершения противоправных деяний по несоблюдению изоляции себя от окружающих.

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810 рублей за прогулку: жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали за нарушение самоизоляции
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