Сохранить цены, обеспечить занятость. Лукашенко ждет от правительства выполнения основных показателей в экономике

Президент подчеркнул, что «никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет»

Изменить размер текста: A A

Президент Беларуси ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития, заявил он 23 апреля на совещании с руководством страны о мерах в экономике и социальной сфере на фоне пандемии. По словам Александра Лукашенко, нельзя «впадать в крайности» и останавливать работу главных отраслей экономики.

- Сегодня уже никто не критикует за это. Все спохватились: надо экономику поднимать, - цитирует президента его пресс-служба. - У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей.

Лукашенко отметил, что ВВП за первый квартал 2020 года упал на 0,3%. В связи с этим президент подчеркнул, что «никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет». Он призвал правительство «настраиваться на выполнение тех планов, которые перед нами есть».

Как сказал президент, задача правительства - «всеми силами сохранить доверие людей к проводимой экономической политике». Лукашенко пояснил:

- Надо сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги. Правительству не стоит вмешиваться в деятельность МАРТ (...) И главное - мы должны обеспечить занятость. Надо стимулировать людей, чтобы они работали, стимулировать малый бизнес.

Напомним, в совещании участвовали председатели всех облисполкомов страны, помощники президента и другие высшие должностные лица.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»