Коронавирус, нефть, БелАЭС и ВКЛ - о чем говорили президенты Литвы и Беларуси

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Президент Литвы 23 апреля позвонил белорусскому коллеге, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. При этом особое внимание акцентировалось на развитии экономических отношений.

Гитанас Науседа в беседе с Александром Лукашенко поднял вопрос о росте поставок товаров и грузов через Клайпедский порт, также президенты обсудили диверсификации поставок нефти и газа. Итогом разговора стала договоренность о том, чтобы поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности.

Еще президенты обсудили взаимодействие в сфере ядерной безопасности и меры против распространения коронавируса, сообщает пресс-служба президента.

В информации администрации президента Литвы говорится и о других темах, которые поднял Науседа. Он предложил Беларуси гуманитарную помощь с оборудованием и медсредствами. Литовский президент напомнил о своей обеспокоенности по поводу строительства БелАЭС и высказался за допуск экспертов для оценки выполнения требований Евросоюза по итогам стресс-тестов до пуска электростанции.

В рамках гуманитарного сотрудничества литовская сторона подтвердила готовность продолжать усилия по сохранению исторического и культурного наследия Великого княжества Литовского - некогда единого государства Беларуси, Литвы и Украины.