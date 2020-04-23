Соскучился по возлюбленной. Поляк незаконно пересек белорусскую границу, чтобы попасть к девушке в Гродно
Молодой человек из Польши очень соскучился по возлюбленной из Гродно - пара не может встретиться из-за закрытых границ. Пылкий поляк решился на отчаянный шаг - нарушение государственной границы.
- Гродненские пограничники получили информацию от польских коллег о возможном нарушении границы, - сообщает Госпогранкомитет Беларуси. - При проверке контрольно-следовой полосы были обнаружены следы велосипеда. Но далеко велосипедисту уехать не удалось: служебная собака быстро стала на след и вывела пограничников к нарушителю.
Им оказался 36-летний мужчина, который не стал скрывать, что незаконно попасть в Беларусь пытался из-за чувств к девушке.
- Как только польские власти немного ослабили требования о самоизоляции и позволили посещать леса, влюбленный взял рюкзак, маску, велосипед и отправился к белорусской границе, - добавили в ГПК.
Здесь его оштрафовали, запретили въезд в Беларусь на полгода и передали польским стражам границы.