Соскучился по возлюбленной. Поляк незаконно пересек белорусскую границу, чтобы попасть к девушке в Гродно

Влюбленного оштрафовали и запретили въезд в Беларусь на полгода

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Молодой человек из Польши очень соскучился по возлюбленной из Гродно - пара не может встретиться из-за закрытых границ. Пылкий поляк решился на отчаянный шаг - нарушение государственной границы.

- Гродненские пограничники получили информацию от польских коллег о возможном нарушении границы, - сообщает Госпогранкомитет Беларуси. - При проверке контрольно-следовой полосы были обнаружены следы велосипеда. Но далеко велосипедисту уехать не удалось: служебная собака быстро стала на след и вывела пограничников к нарушителю.

Им оказался 36-летний мужчина, который не стал скрывать, что незаконно попасть в Беларусь пытался из-за чувств к девушке.

- Как только польские власти немного ослабили требования о самоизоляции и позволили посещать леса, влюбленный взял рюкзак, маску, велосипед и отправился к белорусской границе, - добавили в ГПК.

Здесь его оштрафовали, запретили въезд в Беларусь на полгода и передали польским стражам границы.