Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 апреля 2020 года: уже больше 8 тысяч человек заражено, умерли 60 пациентов

Мы собрали последние новости о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси на 23 апреля 2020 года

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Минздрав Беларуси опубликовал статистику на 23 апреля по распространению коронавируса. Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 741 человек.

Всего проведено 122 тыс. 543 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией - двое за минувшие сутки.

Выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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