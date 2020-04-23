2020-04-23T16:45:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 23 апреля 2020 года: уже больше 8 тысяч человек заражено, умерли 60 пациентов

Мы собрали последние новости о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси на 23 апреля 2020 года
Павел МИЦКЕВИЧ
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Число заболевших коронавирусом в Беларуси превысило 8 тыс. человекЧисло заболевших коронавирусом в Беларуси превысило 8 тыс. человекФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Минздрав Беларуси опубликовал статистику на 23 апреля по распространению коронавируса. Зарегистрировано 8022 человек с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 741 человек.

Всего проведено 122 тыс. 543 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 60 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией - двое за минувшие сутки.

Выздоровели и выписаны 938 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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