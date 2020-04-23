Девушка выманила у парня 5,5 тыс. рублей на аборт, а на самом деле даже не была беременна

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25-летняя белоруска обвиняется в мошенничестве - она выманила у парня деньги якобы на аборт. А на самом деле даже не была беременна. Девушка сказала, что для прерывания беременности и лечения ей нужны деньги.

Под этим предлогом за несколько месяцев мошенница получила от 26-летнего мужчины свыше 5,5 тыс. рублей. Для подтверждения своих слов она отправила молодому человеку фотографию снимка УЗИ.

На этом обман и раскрылся - друг мужчины нашел аналогичный снимок УЗИ в интернете. Обманутый «папа» обратился в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Оказалось, что девушка полученные деньги просто потратила на личные нужды. Сейчас следователи выясняют обстоятельства мошенничества, рассказала в эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель СК Юлия Гончарова.