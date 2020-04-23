Занятия в школах Беларуси перенесены с 27 на 25 апреля

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Министерство образования Беларуси «посчитало необходимым» перенести учебу в школах с 27 на 25 апреля. Об этом Минобразования сообщило в своем Telegram-канале 23 апреля. Такое решение принято «в соответствии с постановлением Совета министров», которое предоставляет право «осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством».

Таким образом, в субботу, 25 апреля, школьники будут учиться, затем будет три выходных подряд в связи с Радуницей - по 28 апреля включительно. Потом, если ничего не изменится, будут два учебных дня - 29 и 30 апреля, после которых в стране снова будут три выходных подряд - 1 - 3 мая.