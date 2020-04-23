2020-04-23T18:33:02+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Брестской области спасатели тушат лесной пожар на границе двух районов: огонь перебросился и на дома

Возгорание началось в заболоченной местности
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за опасности лесных пожаров в Беларуси введен запрет на посещение 77 районов республики. Фото: pixabay.com.Из-за опасности лесных пожаров в Беларуси введен запрет на посещение 77 районов республики. Фото: pixabay.com.
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На территории Брестской области в четверг, 23 апреля, днем стало известно о сильном возгорании в экосистеме, проинформировали belta.by в областном УМЧС.

Предположительно, пожар начался в болотистой местности и быстро распространился на территории Дрогичинского и Березовского районов. На Дрогичинщине огонь подобрался к населенному пункту, в деревне Старомлыны сгорел один пустующий дом, загорелись сараи. О пострадавших людях не сообщается.

В Твиттере МЧС опубликовали фото пожара на Брестчине, который распространился на большую территорию. Фото: МЧС.

В Твиттере МЧС опубликовали фото пожара на Брестчине, который распространился на большую территорию. Фото: МЧС.

– Спасатели продолжают работать на ликвидации возгорания в экосистеме, – уточнил Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС.

Свободные прогулки по лесу сейчас возможны только в Витебской области, в остальных областях нужно уточнять. Фотоиллюстрация: mlh.by.

Свободные прогулки по лесу сейчас возможны только в Витебской области, в остальных областях нужно уточнять. Фотоиллюстрация: mlh.by.

К слову, из-за сухой и ветреной погоды в Беларуси увеличилось число районов, где запрещено посещение лесов. На 23 апреля Минлесхоз ввел запрет посещений в 77 регионах по всей стране. Свободной от ограничений осталась только Витебщина, а вот на Брестчине заходить в лесной массив не разрешается ни в одном из шестнадцати районов.

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