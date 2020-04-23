После допроса на детекторе лжи сельчанка призналась, где закопали тело убитого минчанина

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На территории Минской области найден труп без вести пропавшего мужчины. Об этом пресс-служба Следственного комитета сообщила в официальном Telegram-канале.

Житель Минска пропал еще в ноябре 2019 года. В милицию с заявлением пришел его племянник и рассказал, что некоторое время назад дядя уехал погостить к знакомым в деревню Звенячи. Однако уже давно не выходил на связь, и где он сейчас неизвестно. Пропавшего объявили в розыск.

– Все это время не прекращалось следствие по делу о пропаже человека. После установления личностей всех, с кем мужчина общался в предшествовавшее время стало ясно, что его исчезновение – криминального характера, – уточнили в СК.

Узнать, что же все-таки произошло в сельской глуши, удалось после опроса свидетелей на полиграфе. Сельчанка, подключенная к детектору лжи, не выдержала и призналась, что знает, где закопано тело убитого мужчины.

– Днем 23 апреля следователи выбыли в указанную местность и обнаружили закопанное тело разыскиваемого мужчины, – прокомментировали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело, также задержан подозреваемый в убийстве.

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